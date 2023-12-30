30.12.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові відкривають тимчасовий трамвайний маршрут

Трамвай №12, який ходитиме від Південного вокзалу до Центрального парку, тимчасово запустять в роботу з неділі, 31 грудня.



У Харкові відкривають тимчасовий трамвайний маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю покращення пасажирських перевезень мешканців центральних районів міста на період воєнного стану.

Трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Трінклера - вул. Миколи Хвильового - вул. Мироносицька - майдан Першого Травня - розворотне коло «Центральний парк».

У Департаменті звернулися до харків’ян з проханням не паркувати транспортні засоби на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.

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