30.12.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

На які групи ліків можна буде отримати е-рецепт у 2024 році

З 2019 року пацієнти в Україні почали активно використовувати електронні рецепти в межах програм реімбурсації. А уже з квітня 2023 року можливість використання е-рецептів стала доступною і для всіх рецептурних ліків, які пацієнти купують власним коштом. Так пацієнти можуть отримувати рецепт на ліки швидко, прозоро та зручно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

МОЗ не змінило перелік рецептурних ліків. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна отримати, скориставшись не лише паперовим, але й електронним рецептом.

Протягом 2023 року в електронній системі охорони здоровʼя було сформовано понад 15 мільйонів е-рецептів. Це число включає як ліки за власні кошти пацієнта, так і ті, вартість яких відшкодовується в межах програм реімбурсації чи коштом місцевих бюджетів. А загалом в ЕСОЗ сформовано понад 67 мільйонів е-рецептів.

Протягом 2023 року було розширено використання е-рецептів для:

всіх рецептурних ліків, які пацієнт купує власним коштом,

пільгових наркотичних лікарських засобів, вартість яких відшкодовується коштом місцевих бюджетів,

імуносупресивних ліків для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді за програмою реімбурсації,

опіоїдних знеболювальних для паліативних хворих за програмою реімбурсації,

тест-смужок для індивідуальних глюкометрів для пацієнтів з цукровим діабетом І типу за програмою реімбурсації.

Отримати перший електронний рецепт можна дистанційно, тобто навіть без візиту до лікаря.

Погасити електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя. Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом». Для цього достатньо обрати область, тип та назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на дашборді зʼявиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

Також нагадаємо, що цьогоріч змінено строк дії електронних рецептів – до 90 календарних днів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, замість 30 днів, як було раніше.

Наркотичні ж ліки тепер відпускаються тільки за електронним рецептом. Виключення діють для ліків екстемпорального виготовлення, а також у разі відсутності технічної можливості виписати е-рецепт на територіях, де ведуться активні бойові дії (наприклад, за відсутності світла, звʼязку тощо).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що можливість отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря збережеться і в 2024 році.