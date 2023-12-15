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15.12.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

Харків'яни продовжують отримувати компенсації за програмою «єВідновлення»

Мешканці Харкова отримали понад 220 млн грн на ремонт пошкодженого житла в рамках програми «єВідновлення».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 10,2 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами. Більше 8,7 тис. заявок спеціальна комісія вже відпрацювала. 
 
Нагадаємо, що подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення» тепер можна не лише через застосунок «Дія», а ще й звернувшись до будь-якого ЦНАПу міста Харкова або нотаріуса.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у пошкоджених минулого тижня будинках Харкова відновили деякі комунальні послуги.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, євідновлення
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