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15.12.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на популярні продукти харчування

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку проаналізували ціни на популярні продукти харчування до святкового столу, передає РЕДПОСТ .

 
Зазначається, що ціни на свіжі огірки складають в середньому 75-120 грн/кг, мандарини – 45-90 грн/кг, яйця курячі – 55-68 грн/10 шт., майонез 67% – 35-50 грн/350 г, зелений горошок консервований – 38-55 грн/400 г, оселедець – 120-155 грн/кг. 
 
Ошийок свинини у середньому коштує 200-220 грн/кг, гомілка свинини – 75-85 грн/кг, філе куряче – 165-200 грн/кг, ковбаса напівкопчена – від 170 грн/кг, цукерки шоколадні – від 145 грн/кг.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, ціни на новорічні прикраси залежать від торгової марки, матеріалів, розміру або кількості виробів в наборі.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ціни
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