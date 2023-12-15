15.12.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Впало 31 дерево та 175 великих гілок: у Харкові комунальники продовжують боротися з негодою

Наслідки несприятливих погодних умов були зафіксовані в Індустріальному, Київському, Салтівському, Немишлянському, Слобідському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У місті Харкові через сильний вітер 14 грудня впало 31 дерево та 175 великих гілок. Комунальники вже розпиляли та вивези більшу частину повалених дерев та гілок.

Триває прибирання снігу та льоду. До цих робіт залучили майже 2 тис. робітників КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд», а також 69 одиниць автотракторної техніки та вісім засобів малої механізації.

Комунальники розчищають мокрий сніг, посипають протиожеледними засобами тротуари, пішохідні доріжки, виходи з метро, зупинки громадського транспорту, внутрішньоквартальні дороги.

Крім того, сніг прибирають бригади КП «Шляхрембуд». Сьогодні на дорогах Харкова працюють 163 робітники та 98 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли майже 350 куб. м снігу та криги, а також використали 568 куб. м піщано-сольової суміші та 612 т солі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що негода знеструмила деякі населені пункти Харківської області.