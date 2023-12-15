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15.12.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки ракетного удару по Харкову

За даними слідства, 15 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетний удар по Київському району міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Внаслідок удару пошкоджено магазин, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль.
 
Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300.
 
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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