15.12.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Вирва глибиною 4 метри: харківський правоохоронець повідомив куди потрапила ворожа ракета 15 грудня

За кілька метрів від «прильоту» ракети окупантів знаходяться будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За словами правоохоронця, одне ураження є на П'ятихатках. Ракета поцілила в землю та лишила вирву, глибиною в чотири метри та розміром сім на сім з половиною метрів.

Фото надав Сергій Болвінов

«В кількох метрах від місця «прильоту» - вже будинки, але на щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено стовп лінії електропередач, автомобіль і господарські будівлі.

На місці вже відпрацювали наші спеціалісти та вилучили уламки корпусу й вражаючі елементи ракети.

Всі докази цього воєнного злочину ми ретельно збираємо та зберігаємо, жодна з таких справ не загубиться, розслідуємо кожну »,- зазначив Сергій Болвінов.

Фото надав Сергій Болвінов

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, 15 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетний удар по Київському району міста Харкова.