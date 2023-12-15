15.12.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

У пошкоджених минулого тижня будинках Харкова відновили деякі комунальні послуги

В 11-ти будинках, пошкоджених обстрілами міста Харкова в ніч проти 8 грудня, закрили контури та відновили низку комунальних послуг.



У пошкоджених минулого тижня будинках Харкова відновили деякі комунальні послуги



Про це сьогодні, 15 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Усі наші комунальні підприємства були задіяні для усунення важких наслідків обстрілу. На сьогодні вони прибрали всю територію, закрили вибиті вікна і контури, відновили тепло-, електро- та газопостачання. Триває ремонт покрівлі.

Роботи не припиняємо, бо люди знаходяться в цих будинках. Для того, щоб надати їм усі комунальні послуги, нам доводиться працювати майже цілодобово», - повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, минулої п'ятниці ворог випустив по Харкову шість ракет С-300.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів області.