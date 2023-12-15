15.12.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині допомагали водіям подолати негоду

Надзвичайники допомагали водіям транспортних засобів дістатися місця призначення та прибирали з доріг повалені дерева.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби рятувальники 6 разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який на окремих ділянках був ускладнений поваленими деревами, ожеледдю і переметами.

Вони допомогли водіям 2-х легковиків і карети швидкої подолати складні ділянки доріг, а також прибрали 5 повалених на дороги та лінії електропередач дерев.

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