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15.12.2023  09:35   Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині допомагали водіям подолати негоду

Надзвичайники допомагали водіям транспортних засобів дістатися місця призначення та прибирали з доріг повалені дерева.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби рятувальники 6 разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який на окремих ділянках був ускладнений поваленими деревами, ожеледдю і переметами.
 
 
Вони допомогли водіям 2-х легковиків і карети швидкої подолати складні ділянки доріг, а також прибрали 5 повалених на дороги та лінії електропередач дерев.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на жінці спалахнув одяг.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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