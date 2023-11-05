У водоймі під Харковом тонув рибалка

У Харківському районі рятувальники врятували життя чоловікові на водоймі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 5 листопада близько 10:30 до Служби порятунку надійшов тривожний сигнал про те, що на водоймі у селищі Безлюдівка Харківського району потерпає людина.
До місця пригоди негайно вирушило оперативне відділення 11-ї частини ДСНС.
Вже за лічені хвилини рятувальники прибули на місце та врятували 53-річного рибалку, котрий випав з власного човна і вже ледь міг триматися за нього. Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.
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