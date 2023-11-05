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05.11.2023  15:45   Рита Парфенова

У водоймі під Харковом тонув рибалка

У Харківському районі рятувальники врятували життя чоловікові на водоймі.

потопельник

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 5 листопада близько 10:30 до Служби порятунку надійшов тривожний сигнал про те, що на водоймі у селищі Безлюдівка Харківського району потерпає людина.

До місця пригоди негайно вирушило оперативне відділення 11-ї частини ДСНС. 

Вже за лічені хвилини рятувальники прибули на місце та врятували 53-річного рибалку, котрий випав з власного човна і вже ледь міг триматися за нього. Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  потопельник, дснс, харків
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