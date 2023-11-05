Чоловіка з гранатами та набоями затримали на в'їзді до Харкова

Чоловіка з забороненими предметами затримано правоохоронцями на в'їзді у Харків.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Під час несення служби на стаціонарному посту правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 47-річного водія. Під час поверхневої перевірки у кишені чоловіка виявили дві гранати та упаковку патронів 5,45 мм.
Проводяться першочергові слідчі дії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили близько 10,5 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
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