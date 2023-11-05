05.11.2023 16:37 Рита Парфенова

Чоловіка з гранатами та набоями затримали на в'їзді до Харкова

Чоловіка з забороненими предметами затримано правоохоронцями на в'їзді у Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час несення служби на стаціонарному посту правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 47-річного водія. Під час поверхневої перевірки у кишені чоловіка виявили дві гранати та упаковку патронів 5,45 мм.

Проводяться першочергові слідчі дії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили близько 10,5 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.