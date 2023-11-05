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05.11.2023  14:58   Рита Парфенова

Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 10,5 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 4 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 10,5 га території, з них 1,3 га за допомогою машин механізованого розмінування, 5,2 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 162 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 168 саперів та 72 одиниць техніки.

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4023 га території 278 км автомобільних доріг, 2838 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 82 тис. 218 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 листопада 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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