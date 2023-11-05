Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 10,5 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.
Саперами виявлено та знешкоджено 162 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 168 саперів та 72 одиниць техніки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4023 га території 278 км автомобільних доріг, 2838 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 82 тис. 218 ВНП.
Комментариев: 0
День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: