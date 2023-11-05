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05.11.2023  14:22   Рита Парфенова

Через аварію у Харкові зміни у русі транспорту

У Харкові тимчасово припинено рух тролейбусів від проспекту Героїв Харкова до Одеської.

тролейбус 19 у харкові
 
Про причини зміни у русі транспорту повідомили в пресслужбі міськради, передає РЕДПОСТ.

Тролейбуси тимчасово не курсують до Одеської через обрив проводу контактної мережі по Льва Ландау, в районі перехрестя з просп. Героїв Сталінграда. Ймовірна причина аварії – проїзд негабаритного транспортного засобу.

Зараз чекають на поліцію задля оформлення події.

Тролейбусні маршрути №№19,35 тимчасово курсують до станції метро «Турбоатом».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники зробили безпечнішими для пішоходів вулиці Харкова.

 

Тэги:  рух, тролейбус, транспорт, харків
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