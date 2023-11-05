Через аварію у Харкові зміни у русі транспорту

У Харкові тимчасово припинено рух тролейбусів від проспекту Героїв Харкова до Одеської.
Тролейбуси тимчасово не курсують до Одеської через обрив проводу контактної мережі по Льва Ландау, в районі перехрестя з просп. Героїв Сталінграда. Ймовірна причина аварії – проїзд негабаритного транспортного засобу.
Зараз чекають на поліцію задля оформлення події.
Тролейбусні маршрути №№19,35 тимчасово курсують до станції метро «Турбоатом».
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
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