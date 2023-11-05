Ігор Терехов привітав з професійним святом соціальних працівників

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 5 листопада, вітає соцпрацівників з професійним святом.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«Харків витримав чимало випробувань - і це не потребує доведення. Але от ще одна істина - це вдалося виключно завдяки людям. Нашим людям. Усім, хто залишається жити і працювати тут заради інших.
І сьогодні серед цих стійких людей я хочу відзначити близько двох з половиною тисяч соціальних працівників, які були і лишаються однаково вірними своїй справі і своїм підопічним як у мирні, так і у воєнні часи.
Зі святом, працівники соціальної сфери!» - говориться у привітанні.
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
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