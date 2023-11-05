05.11.2023 14:16 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав з професійним святом соціальних працівників

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 5 листопада, вітає соцпрацівників з професійним святом.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«Харків витримав чимало випробувань - і це не потребує доведення. Але от ще одна істина - це вдалося виключно завдяки людям. Нашим людям. Усім, хто залишається жити і працювати тут заради інших.



І сьогодні серед цих стійких людей я хочу відзначити близько двох з половиною тисяч соціальних працівників, які були і лишаються однаково вірними своїй справі і своїм підопічним як у мирні, так і у воєнні часи.



Зі святом, працівники соціальної сфери!» - говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що урочистості з нагоди Дня працівника соціальної сфери відбулися у Харкові.