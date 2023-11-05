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05.11.2023  13:19   

У Харкові зниклий підліток катався у потязі

Харківські поліцейські упродовж декількох годин оперативно знайшли зниклого підлітка

Новини Харкова: зниклий підліток катався у потязі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, про зникнення 10-річного хлопця у поліцію повідомили 4 листопада. Близько 11:30 він поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина самостійно залишала оселю. Родина перебуває на обліку соціальних служб, як така, що потрапила у складні життєві обставини.

На розшук зниклого були залучені працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1, дільничні офіцери поліції та працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 ХРУП № 1.

Упродовж кількох годин хлопця виявили в одному з потягів, де він вирішив покататися. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

З дитиною та його 37-річною матір’ю проведена профілактична робота щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.

 

Тэги:  розшук, харків
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