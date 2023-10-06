06.10.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо про стан поранених під час ракетних ударів по Харківщині - селу Гроза та Харкову

Внаслідок ударів по Харківщині біло поранено майже чотири десятки людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, внаслідок ранкового удару по Харкову 30 людей дістали поранень, 13 з них звернулися до медзакладів, решта отримали допомогу на місці і від шпиталізації відмовились.

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«Травми усіх госпіталізованих внаслідок ранкового удару оцінюються як легкі. Це осколкові поранення тулуба, голови та верхніх і нижніх кінцівок. Одна з постраждалих відмовилася від подальшої госпіталізації та була відпущена додому. Ще двоє - це мати з 11-місячною дитиною - відправлені до іншої медичної установи. Всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога», - розповів медичний директор однієї з лікарень Харкова Руслан Врагов.

Дві людини загинули - хлопчик 10 років і 67-річна жінка.

В медзакладах залишаються постраждалі внаслідок вчорашнього удару по селу Гроза Куп’янського району. Загалом було госпіталізовано 6 людей. За даними медиків, стан потерпілих середній та важкий.

«В усіх пацієнтів мінно-вибухові травми, осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, черевної порожнини. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані, вона підключена до апарату ШВЛ, має множинні поранення кінцівок, грудної клітини та голови», - додав медичний директор.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по селу Гроза Куп’янського району загинули 52 людини. В регіоні оголошено триденну жалобу.