    
Главная Новини Харкова Медицина Стало відомо про стан поранених під час ракетних ударів по Харківщині - селу Гроза та Харкову
06.10.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо про стан поранених під час ракетних ударів по Харківщині - селу Гроза та Харкову

Внаслідок ударів по Харківщині біло поранено майже чотири десятки людей.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, внаслідок ранкового удару по Харкову 30 людей дістали поранень, 13 з них звернулися до медзакладів, решта отримали допомогу на місці і від шпиталізації відмовились.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Травми усіх госпіталізованих внаслідок ранкового удару оцінюються як легкі. Це осколкові поранення тулуба, голови та верхніх і нижніх кінцівок. Одна з постраждалих відмовилася від подальшої госпіталізації та була відпущена додому. Ще двоє - це мати з 11-місячною дитиною - відправлені до іншої медичної установи. Всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога», - розповів медичний директор однієї з лікарень Харкова Руслан Врагов.
 
Дві людини загинули - хлопчик 10 років і 67-річна жінка.
 
В медзакладах залишаються постраждалі внаслідок вчорашнього удару по селу Гроза Куп’янського району. Загалом було госпіталізовано 6 людей. За даними медиків, стан потерпілих середній та важкий.
 
«В усіх пацієнтів мінно-вибухові травми, осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, черевної порожнини. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані, вона підключена до апарату ШВЛ, має множинні поранення кінцівок, грудної клітини та голови», - додав медичний директор.
 
Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по селу Гроза Куп’янського району загинули 52 людини. В регіоні оголошено триденну жалобу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ракетний удар по селу Гроза 5 жовтня  та про удар по Харкову 6 жовтня 2023 року.  
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, агрессия россии, обстріл, гроза
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Армія Сили оборони відбили атаки ворога поблизу двох селищ Харківщини 06.10 Виставки, ярмарки У Харкові відкрилась виставка, присвячена ювілею Харківської спілки художників (фото)   06.10 Надзвичайні події У Харкові завершено рятувальні роботи (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 