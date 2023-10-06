06.10.2023 19:32 Дмитро Колонєй

У Харкові завершено рятувальні роботи (відео)

Про завершення рятувальних робіт у Харкові поінформували у ГУ ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС Харківщини, у Харкові станом на 18:00 аварійно—рятувальні роботи завершено. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинуло 2 людини, з яких одна дитина. Постраждало 30 мешканців міста.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ракетний удар окупантів - близько 6:45 ранку 6 вересня 2023 року ворог випустив дві ракети по Харкову.