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06.10.2023  19:32   Дмитро Колонєй

У Харкові завершено рятувальні роботи (відео)

Про завершення рятувальних робіт у Харкові поінформували у ГУ ДСНС.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС Харківщини, у  Харкові станом на 18:00 аварійно—рятувальні роботи завершено.
 
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Внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинуло 2 людини, з яких одна дитина. Постраждало 30 мешканців міста.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ракетний удар окупантів - близько 6:45 ранку 6 вересня 2023 року ворог випустив дві ракети по Харкову.

 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  харків, агрессия россии, обстріл
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