У Харкові завершено рятувальні роботи (відео)

Про завершення рятувальних робіт у Харкові поінформували у ГУ ДСНС.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ракетний удар окупантів - близько 6:45 ранку 6 вересня 2023 року ворог випустив дві ракети по Харкову.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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