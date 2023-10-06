06.10.2023 19:00 Дмитро Колонєй

У Харкові ліквідують аварії на мережах, які виникли після ракетного удару ворога

Про хід відновлення розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці підприємства усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі, які сталися внаслідок ранкового ракетного удару.

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За інформацією заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директор комплексу «Харківводопостачання» Владлена Волкова, внаслідок обстрілу було зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм.

«Тимчасово призупинивши водопостачання, почали виконання відновлювальних заходів - замінимо ділянку магістралі завдовжки 10 м. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», - повідомив Владлен Волков.

У свою чергу заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко зазначив, що внаслідок вибуху сильно постраждав і каналізаційний колектор діаметром 200 мм. Проводяться ремонтні роботи, під час яких також буде замінена ділянка мережі.