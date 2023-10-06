У Харкові відкрилась виставка, присвячена ювілею Харківської спілки художників (фото)

85-річний ювілей відзначила Харківська організація Національної спілки художників України. Захід ознаменувався великою виставкою робіт майстрів пензля.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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