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06.10.2023  20:43   Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка, присвячена ювілею Харківської спілки художників (фото)

85-річний ювілей відзначила Харківська організація Національної спілки художників України. Захід ознаменувався великою виставкою робіт майстрів пензля.

Харків, виставка, Ігор Терехов
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Митців привітав зі святом Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Тэги:  харків, виставка, ігор терехов
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