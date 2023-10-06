06.10.2023 20:47 Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили атаки ворога поблизу двох селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населены пункти Харківщини: Вовчанськ, Гатище, Землянки.

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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківщини: зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 жовтня 2023 року.