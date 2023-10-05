    
Главная Новини Харкова Армія Від авіанальотів ворога постраждали селища Харківщини
05.10.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Від авіанальотів ворога постраждали селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали селища Харківщини від авіанальотів ворога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали села Харківщини:; Баранівка та Гатище.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки, Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 Надзвичайні події На Харківшині, у селі Гроза завершено рятувальні роботи 05.10 Надзвичайні події Рятувальник розбирають завали після удару окупантів по селу Гроза на Харківщині (відео) 05.10 Надзвичайні події Кількість загиблих через ворожий удар по селу Гроза зросла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 