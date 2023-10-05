05.10.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Від авіанальотів ворога постраждали селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали села Харківщини:; Баранівка та Гатище.
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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки, Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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