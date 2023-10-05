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05.10.2023  21:41   Рита Парфенова

Ігор Терехов висловив співчуття родним загиблих від ракетного удару

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким загиблих від ракетного удару у селі Гроза.

жалоба
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, співчуття мера Харкова Ігора Терехова опубліковано у його телеграм-каналі.
 

«Харків схиляє голови у скорботі перед усіма, хто втратив своїх рідних в результаті сьогоднішньої трагедії», – написав він.

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Раніше РЕДПОСТ  писав про ворожий удар по селу Гроза Куп'янського району. Внаслідок ракетного удару по селу загинула 51 людина (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 людей. У Харківській області три дні, з 6 по 8 жовтня 2023 року, оголошені днями жалоби за загиблими.
Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, харків
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