Ігор Терехов висловив співчуття родним загиблих від ракетного удару

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким загиблих від ракетного удару у селі Гроза.
«Харків схиляє голови у скорботі перед усіма, хто втратив своїх рідних в результаті сьогоднішньої трагедії», – написав він.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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