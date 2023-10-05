05.10.2023 21:46 Дмитро Колонєй
Готуємо драчену на сметані та вершках
Рецепт стародавньої слов'янської страви.
Як пише РЕДПОСТ
ця страва є щось середнє між омлетом і запіканкою, щільність готової страви залежить від наповнювача.
Драчена на сметані та вершках
Продукти:
-
50 г вершкового масла,
-
1 склянка вершків,
-
6 жовтків,
-
1 склянка сметани,
-
2 ст. ложки борошна,
-
1/4 ст. цукру,
-
вершки для подавання.
Покроковий рецепт приготування
-
Розтерти ложку свіжої несолоної олії.
-
Відокремити жовтки від білків.
-
Покласти в масло|мастило| по одному 6 жовтків, постійно помішуючи.
-
Влити потроху 1 склянку сметани і 1 склянку вершків,
-
Розмішати добре.
-
Всипати 2 ложки крупчастого борошна
-
Всипати повну ложку цукру.
-
Вилити на сковорідку.
-
Поставити у розігріту духовку на 20 хвилин|мінути|.
-
Коли буде готова, вийняти, порізати на порції
-
Перед подачею драчену прикрасити збитими вершками та варенням.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0