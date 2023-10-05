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05.10.2023  21:46   Дмитро Колонєй

Готуємо драчену на сметані та вершках

Рецепт стародавньої слов'янської страви.

Як приготувати драчену на сметані та вершках
 
Як пише РЕДПОСТ ця страва є щось середнє між омлетом і запіканкою, щільність готової страви залежить від наповнювача.

Драчена на сметані та вершках

Продукти:

  • 50 г вершкового масла,
  • 1 склянка вершків,
  • 6 жовтків,
  • 1 склянка сметани,
  • 2 ст. ложки борошна,
  • 1/4 ст. цукру,
  • вершки для подавання.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розтерти ложку свіжої несолоної олії.
  2. Відокремити жовтки від білків.
  3. Покласти в масло|мастило| по одному 6 жовтків, постійно помішуючи.
  4. Влити потроху 1 склянку сметани і 1 склянку вершків,
  5. Розмішати добре.
  6. Всипати 2 ложки крупчастого борошна
  7. Всипати повну ложку цукру.
  8. Вилити на сковорідку.
  9. Поставити у розігріту духовку на 20 хвилин|мінути|.
  10. Коли буде готова, вийняти, порізати на порції
  11. Перед подачею драчену прикрасити збитими вершками та варенням.
 
 
Тэги:  рецепт, драчена, яйця, цукор, борошно, сметана
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