06.10.2023 11:34 Рита Парфенова

Харків'ян, чиє житло постраждало внаслідок ранкового обстрілу, розмістять у готелях – Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждалих від ранкового обстрілу у Харкові розмістять у готелях.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова, прихисток в готелях Харкова вже отримають 17 родин.



«Зараз до нас звернулося 17 родин, які потребують розміщення. Ми розміщуємо їх у готелі, у нас є така можливість», – розповів Ігор Терехов.



Він додав, що на цей час робиться поквартирний обхід. «Якщо до нас будуть звертатися люди, будемо розміщувати їх в готелях, представляти все необхідне для того, щоб люди були більш-менш в нормальних умовах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків. По медичну допомогу до лікарів звернулося понад 20 осіб, здебільш з осколковими пораненнями або ж забиттям. Під завалами багатоквартирного будинку знайшли тіло 10-річної дитини. Прокуратура фіксує наслідки ракетної атаки на місто Харків.