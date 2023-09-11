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11.09.2023  11:21   Рита Парфенова

Греція продовжила термін перебування біженців з України

Влада Греції продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.

греція

Про це повідомили у Міністерстві міграції та притулку Греції, передає РЕДПОСТ із посиланням на РБК-Україна.

«Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідки на проживання з тимчасового захисту, що закінчився 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців», - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, не потребуватимуть оновлення. Також Греція продовжуватиме надавати тимчасовий захист українцям, які в'їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

Загалом Греція надала притулок 25 тисячам українських біженців. У них є доступ до державної медицини та освіти, право на тимчасове житло у пункті прийому до Сінтики.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Європа підтримує розширене визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських шукачів притулку.

 

Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  біженці, греція, україна, агресия россии
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