Греція продовжила термін перебування біженців з України

Влада Греції продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.
Про це повідомили у Міністерстві міграції та притулку Греції, передає РЕДПОСТ із посиланням на РБК-Україна.
«Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідки на проживання з тимчасового захисту, що закінчився 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців», - сказано в повідомленні.
Варто зазначити, що дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, не потребуватимуть оновлення. Також Греція продовжуватиме надавати тимчасовий захист українцям, які в'їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.
Загалом Греція надала притулок 25 тисячам українських біженців. У них є доступ до державної медицини та освіти, право на тимчасове житло у пункті прийому до Сінтики.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Європа підтримує розширене визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських шукачів притулку.
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