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11.09.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові автомобіль врізався у тролейбус

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії у Салтівському районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталася 10 вересня близько 20:35 в районі перехрестя проспекту Ювілейного та проспекту Льва Ландау. 
 
Водій «ВАЗ 2101» при повороті зіштовхнувся з тролейбусом, який стояв на червоний сигнал світлофора без пасажирів. Внаслідок ДТП 54-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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