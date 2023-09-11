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11.09.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 504 виклики, виявили 47 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 16 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 489 постанов, з яких 439 за порушення ПДР.
 
Також інспектори притягнули до відповідальності 13 пішоходів за порушення ними ПДР.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  пдр, харків
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