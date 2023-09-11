Прикордонники знищили опорний пункт окупантів на Харківщині: відео

Державна прикордонна служба України ефективно нищить ворога в районі активних бойових дій.
Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Сталевий кордон, передає РЕДПОСТ.
«На Харківщині артилеристи 15 мобільного прикордонного загону кількома влучними пострілами знищили ротний опорний пункт окупантів, автівку та відправили кількох військових рф на концерт кабзона», – розповіли прикординники.
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники на Куп'янському напрямку розтрощили командний пункт росіян.
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