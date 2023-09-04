04.09.2023 10:00 Рита Парфенова

Закликав ворога відкривати другий фронт: на харків'янина чекає суворий вирок

У Харкові СБУ повідомила про підозру чоловікові, який розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, увагу спецслужб привернув 57-річний мешканець Харкова, який раніше працював у одному із театрів Харкова, звідки його звільнили за підтримку ідеї «русского мира» та його проросійські настрої.



Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у «Фейсбук» та забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".



Зловмисник поширював публікації, у котрих стверджувалось, що Україна стала розсадником міжнародного тероризму, а діюча влада знищує власне населення та обстрілює українські міста. Також він підтримав думку, що відмова від новоросії привела до війни та закликав агресора відкривати другий фронт.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено:

мобільний пристрій з матеріалами ворожої пропаганди;

заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч.1, ч. 2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного, тоталітарних режимів) та ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури.

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