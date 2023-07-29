29.07.2023 09:37 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували дівчину, яка зникла після сварки

Пішла з дому та не повернулася неповнолітня мешканка Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 липня 2023 року о 15:28 до харківських правоохоронців звернулася жінка із проханням допомогти знайти доньку - 12-річну дівчину, яка без телефону пішла з дому та не повернулася. Самотужки жінці знайти дитину не вдалося.

На пошуки зниклої негайно орієнтували особовий склад райуправління, зокрема оперативників кримінальної поліції, інспекторів ювенальної превенції та дільничних офіцерів поліції. Поліцейські системно перевірили прилеглу територію біля місця проживання підлітка та опитали громадян. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в районі ринку «Барабашово». Саме там дівчина і була знайдена. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол.