    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові розшукували дівчину, яка зникла після сварки
29.07.2023  09:37   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували дівчину, яка зникла після сварки

Пішла з дому та не повернулася неповнолітня мешканка Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 липня 2023 року о 15:28 до харківських правоохоронців звернулася жінка із проханням допомогти знайти доньку - 12-річну дівчину, яка без телефону пішла з дому та не повернулася. Самотужки жінці знайти дитину не вдалося.
 
 
На пошуки зниклої негайно орієнтували особовий склад райуправління, зокрема оперативників кримінальної поліції, інспекторів ювенальної превенції та дільничних офіцерів поліції. Поліцейські системно перевірили прилеглу територію біля місця проживання підлітка та опитали громадян. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в районі ринку «Барабашово». Саме там дівчина і була знайдена. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розшук дівчини, яка зникла.
 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, дитина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.07 Надзвичайні події Допоможить знайти: на Харківщині зникла дівчина 25.07 Надзвичайні події На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник безвісті 24.07 Надзвичайні події Діти так заховалися, що їх розшукувала харківська поліція
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 