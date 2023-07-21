21.07.2023 21:52 Дмитро Колонєй
Готуємо вишукане Карпаччо із печериць
Цікавий рецепт з італійським колоритом.
Як пише РЕДПОСТ
, даний рецепт - смачна варіація на теми поєднання червоного та білого кольорів у блюді. Назва походить від імені італійського живописця, котрий любив використовувати ці кольори. У 1950-х роках було створено м'ясну страву у цьому стилі. Ми ж обмежимося овочами, грибами та травами.
Карпаччо із шампіньйонів
Продукти:
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печериці - 300 г/
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помідор - 1 шт/
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оливкова олія - 2 ст.л/
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соєвий соус - 1 ст.л/
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прованські трави - 1 щіпка
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сіль - 1 щіпка
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сушений часник - 1 щіпка
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лимонний сік - 3 мл/
Покроковий рецепт приготування
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Печериці нарізати тонкими слайсами.
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Помідор нарізати дрібним кубиком.
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Для заправки у тарілку відправити оливкову олію, соєвий соус, спеції, кубики помідорів.
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Збризкати лимонним соком
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Добре все перемішати
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На тарілку викласти гриби
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Полити їх заправкою.
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сойс,
сіль,
часник,
лимон
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