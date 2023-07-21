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21.07.2023  21:52   Дмитро Колонєй

Готуємо вишукане Карпаччо із печериць

Цікавий рецепт з італійським колоритом.

Як приготувати Карпаччо із печериць
 
Як пише РЕДПОСТ, даний рецепт - смачна варіація на теми поєднання червоного та білого кольорів у блюді. Назва походить від імені італійського живописця, котрий любив використовувати ці кольори. У 1950-х роках було створено м'ясну страву у цьому стилі. Ми ж обмежимося овочами, грибами та травами.
 

Карпаччо із шампіньйонів

 

Продукти:

 

  • печериці - 300 г/
  • помідор - 1 шт/
  • оливкова олія - ​​2 ст.л/
  • соєвий соус - 1 ст.л/
  • прованські трави - 1 щіпка
  • сіль - 1 щіпка
  • сушений часник - 1 щіпка
  • лимонний сік - 3 мл/

Як приготувати Карпаччо із печериць

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Печериці нарізати тонкими слайсами.
  2. Помідор нарізати дрібним кубиком.
  3. Для заправки у тарілку відправити оливкову олію, соєвий соус, спеції, кубики помідорів.
  4. Збризкати лимонним соком
  5. Добре все перемішати
  6. На тарілку викласти гриби
  7. Полити їх заправкою.
 
 
Тэги:  рецепт, карпаччо, гриби, печериці, помідори, томати, олія, сойс, сіль, часник, лимон
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