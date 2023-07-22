22.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 22 липня

Ранок та день у Харкові виявилися хмарними, тільки вечір радує нас ясним небом. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 1.1 м/с. Вологість повітря 66 %. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 21 %. Температура повітря +24°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-східний, 1.2 м/с. Вологість повітря 44 %. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 41 %. Температура повітря +20°(відчувається як +20°C). Вітер західний, 4.3 м/с. Вологість повітря 75 %. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу.

У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки".

Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.