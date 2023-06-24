24.06.2023 21:55 Віталій Хінєвіч
Рецепт солоного карамельного соусу
Соус можна зберігати в холодильнику до місяця або заморозити в пакеті із застібкою на строк до 3 місяців, передає РЕДПОСТ .
Для приготування соусу необхідні такі інгредієнти:
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1 склянка цукру;
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1/4 склянки води;
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3/4 склянки густих вершків 20%;
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1/2 чайної ложки солі;
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1/4 чайної ложки чистого ванільного екстракту;
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1 столова ложка холодного несолоного вершкового масла.
Крок 1
Змішайте цукор та воду в середній каструлі з товстим дном та поставте на середній вогонь. Спершу добре перемішайте, щоб цукор розчинився. Як тільки він розчиниться, кип'ятіть, поки він не почне ставати світло-золотистим. У цей момент вода випарується, і цукор почне карамелізуватися.
Крок 2
Продовжуйте готувати, поки сироп не стане темно-бурштинового кольору, як колір міцного чаю; це має зайняти від 8 до 12 хвилин. Цей процес йде дуже швидко, тому уважно стежте.
Крок 3
Зніміть із вогню. Відразу ж додайте приблизно 1/4 склянки вершків. Суміш буде бульбашитися і утворюватись багато пари.
Крок 4
Додайте густі вершки, що залишилися. Поверніть каструлю на плиту на середньослабкий вогонь; варіть 3-4 хвилини, помішуючи вінчиком, поки суміш стане однорідною і злегка загусне.
Крок 5
Додайте сіль та ванільний екстракт. Завершіть збиванням вершкового масла.
Крок 6
Подавайте теплим чи холодним; соус густіє в міру охолодження, тому, щоб зробити його текучим, просто трохи підігрійте.
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