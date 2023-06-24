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24.06.2023  21:55   Віталій Хінєвіч

Рецепт солоного карамельного соусу

Соус можна зберігати в холодильнику до місяця або заморозити в пакеті із застібкою на строк до 3 місяців, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування соусу необхідні такі інгредієнти:
 
  • 1 склянка цукру;
  • 1/4 склянки води;
  • 3/4 склянки густих вершків 20%; 
  • 1/2 чайної ложки солі; 
  • 1/4 чайної ложки чистого ванільного екстракту;
  • 1 столова ложка холодного несолоного вершкового масла.
 

Крок 1

Змішайте цукор та воду в середній каструлі з товстим дном та поставте на середній вогонь. Спершу добре перемішайте, щоб цукор розчинився. Як тільки він розчиниться, кип'ятіть, поки він не почне ставати світло-золотистим. У цей момент вода випарується, і цукор почне карамелізуватися.

Крок 2

Продовжуйте готувати, поки сироп не стане темно-бурштинового кольору, як колір міцного чаю; це має зайняти від 8 до 12 хвилин. Цей процес йде дуже швидко, тому уважно стежте. 

Крок 3

Зніміть із вогню. Відразу ж додайте приблизно 1/4 склянки вершків. Суміш буде бульбашитися і утворюватись багато пари. 

Крок 4

Додайте густі вершки, що залишилися. Поверніть каструлю на плиту на середньослабкий вогонь; варіть 3-4 хвилини, помішуючи вінчиком, поки суміш стане однорідною і злегка загусне.

Крок 5

Додайте сіль та ванільний екстракт. Завершіть збиванням вершкового масла.

Крок 6

Подавайте теплим чи холодним; соус густіє в міру охолодження, тому, щоб зробити його текучим, просто трохи підігрійте.
 
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Тэги:  кулінарія, рецепт
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