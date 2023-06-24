24.06.2023 21:55 Віталій Хінєвіч

Рецепт солоного карамельного соусу

Соус можна зберігати в холодильнику до місяця або заморозити в пакеті із застібкою на строк до 3 місяців, передає РЕДПОСТ .

Для приготування соусу необхідні такі інгредієнти:

1 склянка цукру;

1/4 склянки води;

3/4 склянки густих вершків 20%;

1/2 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чистого ванільного екстракту;

1 столова ложка холодного несолоного вершкового масла.

Крок 1

Змішайте цукор та воду в середній каструлі з товстим дном та поставте на середній вогонь. Спершу добре перемішайте, щоб цукор розчинився. Як тільки він розчиниться, кип'ятіть, поки він не почне ставати світло-золотистим. У цей момент вода випарується, і цукор почне карамелізуватися.

Крок 2

Продовжуйте готувати, поки сироп не стане темно-бурштинового кольору, як колір міцного чаю; це має зайняти від 8 до 12 хвилин. Цей процес йде дуже швидко, тому уважно стежте.

Крок 3

Зніміть із вогню. Відразу ж додайте приблизно 1/4 склянки вершків. Суміш буде бульбашитися і утворюватись багато пари.

Крок 4

Додайте густі вершки, що залишилися. Поверніть каструлю на плиту на середньослабкий вогонь; варіть 3-4 хвилини, помішуючи вінчиком, поки суміш стане однорідною і злегка загусне.

Крок 5

Додайте сіль та ванільний екстракт. Завершіть збиванням вершкового масла.

Крок 6

Подавайте теплим чи холодним; соус густіє в міру охолодження, тому, щоб зробити його текучим, просто трохи підігрійте.