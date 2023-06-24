24.06.2023 20:40 Віталій Хінєвіч

Харків’янки здобули друге срібло Євроігор

24 червня на III Європейських іграх сестри Влада та Марина Алексіїви посіли друге місце в артистичному плаванні у довільній програмі дуетів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За свій виступ харківські спортсменки отримали 232.8438 бали. Перше місце з результатом 256.0335 бали посіли австрійки також сестри Анна-Марія та Ейріні-Марина Александрі. Бронзова медаль дісталася дуету з Великобританії, які набрали 223.5084 бали.

Таким чином, на рахунку харківських спортсменів вже дві срібні медалі нинішніх Європейських ігор. Нагадаємо, що сьогодні в ранковій програмі змагань також відзначилися наші майстрині артистичного плавання, посівши друге місце в акробатичній групі.

25 червня в заключний день змагань з артистичного плавання наші спортсменки боротимуться за медалі в довільній програмі груп. Загалом на цей час українські спортсмени завоювали на Іграх у Польщі 8 золотих, 6 срібних та 3 бронзові нагороди і посідають в медальному заліку третє місце.