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24.06.2023  20:40   Віталій Хінєвіч

Харків’янки здобули друге срібло Євроігор

24 червня на III Європейських іграх сестри Влада та Марина Алексіїви посіли друге місце в артистичному плаванні у довільній програмі дуетів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
За свій виступ харківські спортсменки отримали 232.8438 бали. Перше місце з результатом 256.0335 бали посіли австрійки також сестри Анна-Марія та Ейріні-Марина Александрі. Бронзова медаль дісталася дуету з Великобританії, які набрали 223.5084 бали.
 
Таким чином, на рахунку харківських спортсменів вже дві срібні медалі нинішніх Європейських ігор. Нагадаємо, що сьогодні в ранковій програмі змагань також відзначилися наші майстрині артистичного плавання, посівши друге місце в акробатичній групі. 
 
25 червня в заключний день змагань з артистичного плавання наші спортсменки боротимуться за медалі в довільній програмі груп. Загалом на цей час українські спортсмени завоювали на Іграх у Польщі 8 золотих, 6 срібних та 3 бронзові нагороди і посідають в медальному заліку третє місце.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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