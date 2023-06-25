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25.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +18°...+23°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +24°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер  східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
Цього дня випадають великі роси.
Ластівки та стрижі літають низько — буде дощ.
Якщо хмари під час дощу білі, то може випасти град.
Наші пращури примітили, якщо дощ йде маленькими краплями – буде йти довго.
Якщо до ночі випала роса або з’явився туман, то найближчими днями буде хороша погода.




 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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