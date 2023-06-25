25.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +18°...+23°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +24°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цього дня випадають великі роси.

Ластівки та стрижі літають низько — буде дощ.

Якщо хмари під час дощу білі, то може випасти град.

Наші пращури примітили, якщо дощ йде маленькими краплями – буде йти довго.

Якщо до ночі випала роса або з’явився туман, то найближчими днями буде хороша погода.







