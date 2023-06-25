25.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний підкорити своєю чарівністю всіх! День наділяє його вмінням заражати своїми емоціями оточуючих, що робить його чудовим промовцем. Якщо Овен планував поділитися з кимось своїми проектами, захопити ідеями або просто порозумітися, кращого моменту для цього йому не придумати! І нехай він схильний перебільшувати та фантазувати прямо на ходу – саме це і стане його чарівним ключем до серця оточуючих.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець здатний взятися за безліч важливих і цікавих справ! Особливо його залучатимуть проекти, пов'язані з облаштуванням особистого простору: будинки, дачі, машини. У Тельця буквально сверблять руки в бажанні щось в них поміняти! Однак не встигне він взятися за реалізацію однієї ідеї, як на зміну їй прийде ще й ще… За міркуваннями про те, яка з них краща, Телець навряд чи зможе довести хоча б одну до кінця.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чи не найкращий день для вирішення серйозних питань. Зірки не схилятимуть Близнюків до того, щоб корпіти над підручниками або займатися іншими справами, які потребують уваги. Зате їхня яскрава фантазія не знатиме перешкод! Близнюкам буде важко протистояти бажанню викинути щось екстравагантне або просто втекти від рутини в барвистий світ своїх мрій. Та й навіщо чинити опір тому, що дарує стільки позитивних емоцій?

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної із грошима! Можливо, він непомітно перевищив свій бюджет, зробив не ту покупку або існує неясність з його рахунком у банку. З'ясуватися може будь-що, і Рак має бути до цього готовий. Але чого не треба робити точно, так це намагатися самостійно виправити ситуацію – повірте, буде тільки гірше. Якщо Рак не може чекати, йому доведеться довірити комусь контроль над своїм гаманцем.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву може спасти на думку ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя! Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя чи інших галузей. Однак навіть якщо ці задумки здаються Левові геніальними, зірки радять йому стримати свій запал: є велика ймовірність того, що Лев сприймає бажане за дійсне. Дайте можливість своїм революційним ідеям визріти або відкладіть їх на потім.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не варто навіть братися за справи, в яких вона не відчуває впевненості у своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проектів: Діва просто не зможе орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. Зате у Діви буде напрочуд світлий погляд на світ, здатний побачити сонце навіть крізь щільні хмари.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам згадати про свої напівзабуті мрії. А може ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Терезам варто поринути у світ фантазій, в якому немає кордонів і можливо все. Їхнє мислення буде яскравим і образним, а творчий потенціал – на великій висоті. Творити, вигадувати, парити на крилах мрії – ось те, що здатне зробити Терези по-справжньому щасливими! На відміну від роботи та нудних буденних справ.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові серйозніше ставитись до своїх снів! Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними та реальністю – на диво хисткою. Інакше кажучи, хоч би яким був сон – навіть зовсім фантастичним – зірки радять Скорпіону, прокинувшись, зазирнути у Сонник і пошукати у ньому відповіді свої запитання. Можливо, сон дасть вам цінну пораду, а може бути зовсім виявиться віщим!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець нарешті зможе вгамувати свою спрагу спілкування! День схиляє його до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо Стрілець хоче повеселитися, йому слід подбати про це заздалегідь: зробити пару дзвінків, переконатися, що він включений до списку запрошених на вечірку. І головне – не діяти поодинці там, де є можливість зібрати разом купу друзів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось чи когось. Можливо навіть, що цим «кимось» виявиться він сам! Вибити його з колії і змусити переживати здатна будь-яка дрібниця чи невелика критика збоку. Зірки радять Козерогу не витрачати нервові клітини на дрібниці та, головне, не намагатися вирішувати проблеми радикально. Пам'ятайте, що найкращий засіб від головного болю – це все ж таки не гільйотина, а анальгін.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій зможе насолодитися кожною хвилиною! Відвернувшись від справ, він порине в «тут» і «зараз». Цього дня Водолій не налаштований поспішати – він перебуває в гармонії зі світом і зможе сповна відчути, що таке справжні почуття та справжнє життя. Навіть невідкладні справи навряд чи здатні вивести Водолія із споглядального, медитативного настрою - швидше за все, Водолій знайде спосіб їх відкласти.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби здатні раз у раз дратуватися по дрібницях. Саме з дрібниць - великі проблеми (якщо раптом вони зустрінуться на шляху) Риби зуміють зустріти стоїчно. Що ж до невеликих накладок, то тут Риби здатні дати волю почуттям: їхня реакція буде подібна до стрільби з гармати по бідних горобців. Тож краще Рибам поринути у вирішення серйозних питань. Причому бажано тих, які їм під силу вирішити поодинці.