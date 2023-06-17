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17.06.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного печива з вершковим маслом

Печиво найкраще смакує відразу після приготування, але його можна зберігати щільно загорнутим за кімнатної температури до 3 днів, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування печива знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 260 г пшеничного борошна;
  • 2 столової ложки цукрового піску;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 1/2  чайної ложки дрібної солі;
  • 340 г густих вершків;
  • 1 велике яйце;
  • вершкове масло, для подачі;
  • джем, для подачі.
 

Крок 1

Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 190 градусів. Застеліть велике деко пергаментним папером.

Крок 2

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль. Додайте вершки і перемішайте гнучкою лопаткою. За допомогою ложки викладіть з тіста печиво і рівномірно розподіліть його по підготовленому деку. У невеликій мисці збийте яйце і 1/8 чайної ложки солі, і злегка змастіть кожне печиво яєчною сумішшю.

Крок 3

Випікайте протягом 20 хвилин. Перекладіть деко на решітку і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Розріжте печиво на дві частини та додайте всередину масло і джем. Подавайте десерт з улюбленим напоєм.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати домашній квас для окрошки.
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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