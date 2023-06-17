17.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт смачного печива з вершковим маслом
Печиво найкраще смакує відразу після приготування, але його можна зберігати щільно загорнутим за кімнатної температури до 3 днів, передає РЕДПОСТ .
Для приготування печива знадобляться такі інгредієнти:
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260 г пшеничного борошна;
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2 столової ложки цукрового піску;
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2 чайні ложки розпушувача;
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1/2 чайної ложки дрібної солі;
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340 г густих вершків;
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1 велике яйце;
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вершкове масло, для подачі;
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джем, для подачі.
Крок 1
Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 190 градусів. Застеліть велике деко пергаментним папером.
Крок 2
У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль. Додайте вершки і перемішайте гнучкою лопаткою. За допомогою ложки викладіть з тіста печиво і рівномірно розподіліть його по підготовленому деку. У невеликій мисці збийте яйце і 1/8 чайної ложки солі, і злегка змастіть кожне печиво яєчною сумішшю.
Крок 3
Випікайте протягом 20 хвилин. Перекладіть деко на решітку і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Розріжте печиво на дві частини та додайте всередину масло і джем. Подавайте десерт з улюбленим напоєм.
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