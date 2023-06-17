17.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного печива з вершковим маслом

Печиво найкраще смакує відразу після приготування, але його можна зберігати щільно загорнутим за кімнатної температури до 3 днів, передає РЕДПОСТ .

Для приготування печива знадобляться такі інгредієнти:

260 г пшеничного борошна;

2 столової ложки цукрового піску;

2 чайні ложки розпушувача;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

340 г густих вершків;

1 велике яйце;

вершкове масло, для подачі;

джем, для подачі.

Крок 1

Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 190 градусів. Застеліть велике деко пергаментним папером.

Крок 2

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль. Додайте вершки і перемішайте гнучкою лопаткою. За допомогою ложки викладіть з тіста печиво і рівномірно розподіліть його по підготовленому деку. У невеликій мисці збийте яйце і 1/8 чайної ложки солі, і злегка змастіть кожне печиво яєчною сумішшю.

Крок 3

Випікайте протягом 20 хвилин. Перекладіть деко на решітку і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Розріжте печиво на дві частини та додайте всередину масло і джем. Подавайте десерт з улюбленим напоєм.