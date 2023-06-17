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17.06.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила ще одне відділення в Чехії

Друге відділення з'явилось у Празі, а на черзі відкриття мережі у Брно.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що українська міжнародна група компаній з логістики відкрила поштове відділення в Празі та приймає документи та посилки до 30 кілограм. 
 
«Розширення мережі Nova Post у Чехії — це гарна новина для українців, які тепер можуть швидко відправляти рідним посилки та отримувати їх з дому. Також це нові можливості для українського бізнесу, який може знайти нових споживачів як серед місцевого населення, так і серед потужної української діаспори.
 
Зі свого боку чеські підприємці відкривають для себе 30-мільйонний споживчий ринок України. Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії», — прокоментував Володимир Стеренчук, CEO Nova Post у Чехії.
 
Варто зазначити, що відділення розташоване за адресою м. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ПриватБанк анонсував проведення регламентних робіт.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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