17.06.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила ще одне відділення в Чехії

Друге відділення з'явилось у Празі, а на черзі відкриття мережі у Брно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що українська міжнародна група компаній з логістики відкрила поштове відділення в Празі та приймає документи та посилки до 30 кілограм.

«Розширення мережі Nova Post у Чехії — це гарна новина для українців, які тепер можуть швидко відправляти рідним посилки та отримувати їх з дому. Також це нові можливості для українського бізнесу, який може знайти нових споживачів як серед місцевого населення, так і серед потужної української діаспори.

Зі свого боку чеські підприємці відкривають для себе 30-мільйонний споживчий ринок України. Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії», — прокоментував Володимир Стеренчук, CEO Nova Post у Чехії.

Варто зазначити, що відділення розташоване за адресою м. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.