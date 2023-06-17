17.06.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк анонсував проведення регламентних робіт: чого очікувати клієнтам

В ніч на 18 червня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб підвищити якість та безпеку платежів картками, передає РЕДПОСТ .

Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 банк тимчасово призупине всі операції з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт»,- додали у ПриватБанку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що аграрії Харківської області засіяли майже 680 тисяч гектарів.