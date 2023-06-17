Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 17 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,16 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 16 червня.
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Сьогодні ніколи легко керувати емоціями – як своїми, і чужими. Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які можуть перерости на щось більше.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою.
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