17.06.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині окупанти влучили ракетою в авто: інформація від правоохоронців

За даними слідства, 17 червня близько 10:00 на автодорозі поблизу села Гур’їв Козачок Богодухівського району російська протитанкова керована ракета влучила в автомобіль.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Станом на зараз відомо, що загинули 53-річна жінка та 41-річний чоловік, які були волонтерами. Вони розвозили місцевим мешканцям продукти харчування та медикаменти.

Наразі встановлюється точна кількість загиблих.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожими обстрілами пошкоджено будинки у Харківській області.