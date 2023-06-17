На Харківщині окупанти влучили ракетою в авто: інформація від правоохоронців

За даними слідства, 17 червня близько 10:00 на автодорозі поблизу села Гур’їв Козачок Богодухівського району російська протитанкова керована ракета влучила в автомобіль.
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Сьогодні ніколи легко керувати емоціями – як своїми, і чужими. Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які можуть перерости на щось більше.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою.
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