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17.06.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

Робитимемо все, щоб залучити до відбудови іноземні компанії – Ігор Терехов

Міська влада зробить все можливе, щоб залучити до відбудови Харкова іноземні будівельні компанії.

Ігор Терехов
 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода. Передає РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Він зазначив, що відновлення потребують понад 5 тис. будинків.
 
«Я робитиму все, що від мене залежить, щоб до Харкова прийшли іноземні інвестори, нові будівельні компанії. Роботи з реконструкції та відновлення вистачить на всіх», - наголосив мер.
 
Також міський голова нагадав, що за попередніми підрахунками на відновлення Харкова необхідно близько 9,5 млрд дол. США. Зараз відновлювальні роботи ведуться за рахунок міського бюджету та за рахунок субвенції держави, але комплексне відновлення, за словами мера, потребує багатовекторного фінансування, зокрема, з залученням коштів Світового банку, ЄБРР та ЄІБ.
 
«Це дуже приблизна сума, яка збільшується після будь-якого обстрілу. Навіть влучання снарядів у землю - це розбиті комунікації, це приховані дефекти на трубопроводах. А їх відновлення дуже затратне», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що представники міської влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції завершили перевірку укриттів у Харкові.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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