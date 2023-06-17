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17.06.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові завершили перевірку укриттів: які результати

Представники міської влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції завершили перевірку укриттів у Харкові.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону повідомив, що зараз 6% укриттів не відповідають нормам, і їх приведуть до ладу.
 
«Ми перевірили всі укриття, всі бомбосховища, які є в Харкові. Були виявлені певні недоліки, і зараз проводиться робота, щоб привести їх у відповідність до норм. Крім того, значну увагу ми приділяємо бомбосховищам у школах, бо хочемо з 1 вересня впровадити комбіноване навчання.
 
На сесії міської ради ми виділили 47 млн грн, щоб привести до ладу всі укриття у школах», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на три пошкоджені будинки в центрі Харкова очікує повторна експертиза.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, укриття
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