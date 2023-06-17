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17.06.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

На три пошкоджені будинки в центрі Харкова очікує повторна експертиза

Долю трьох будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, вирішить повторна експертиза.

 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода». Передає РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мова йде про будинки на вул. Свободи 11/13, вул. Мироносицькій, 31 та 34. Спираючись на результати інструментальної експертизи, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ХОВА ухвалила рішення про їх знесення.
 
«Були проведені ретельне обстеження та інструментальна експертиза, яка показала, що неможливо ці будівлі зберегти в стані, який є зараз. Йдеться про експертизу фундаментів, тримальних та огороджувальних конструкцій, кроквяних систем», - розповів міський голова.
 
При цьому він зазначив, що деякі мешканці пошкоджених будинків не погоджуються з результатами експертизи.
 
«Я розумію емоційну напругу людей. Тому пообіцяв, що ми не зноситимемо ці будинки, а проведемо ще одну експертизу і вже на основі цих даних ухвалимо рішення. Основне, що потрібно розуміти: у разі зносу обов'язково будуть умови для наступних забудовників, щоб вони дали мешканцям квартири в нових будинках», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також він наголосив, що процес відновлення буде максимально прозорим та узгодженим із харків'янами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожими обстрілами пошкоджено будинки у Харківській області.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, жкг
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