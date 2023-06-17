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17.06.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Ворожими обстрілами пошкоджено будинки у Харківській області

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Минулої ночі у с. Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
 
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.
 
У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 по 17 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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