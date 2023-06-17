17.06.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харківській області виявили правопорушників

Працівники поліції Харківщини отримали та оперативно опрацювали 1217 повідомлень від мешканців регіону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3468 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Працівники полку поліції особливого призначення на вулиці Танкопія зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки було встановлено, що даний транспортний засіб знаходиться у розшуку як майно боржника.

Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.