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17.06.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харківській області виявили правопорушників

Працівники поліції Харківщини отримали та оперативно опрацювали 1217 повідомлень від мешканців регіону.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3468 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Працівники полку поліції особливого призначення на вулиці  Танкопія зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки було встановлено, що даний транспортний засіб знаходиться у розшуку як майно боржника. 
 
Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожими обстрілами пошкоджено будинки у Харківській області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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