17.06.2023 09:20 Віталій Хінєвіч
Поліцейські у Харківській області виявили правопорушників
Працівники поліції Харківщини отримали та оперативно опрацювали 1217 повідомлень від мешканців регіону.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3468 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Працівники полку поліції особливого призначення на вулиці Танкопія зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки було встановлено, що даний транспортний засіб знаходиться у розшуку як майно боржника.
Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
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