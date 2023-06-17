17.06.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік викрав із квартири побутову техніку

Зловмисник викрав у потерпілого комплект ключів від вхідних дверей та прийшов за побутовою технікою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 червня поліції з заявою звернувся мешканець одного із багатоповерхівок по проспекту Героїв Харкова. Він повідомив, що невідомий скоїв крадіжку побутової техніки з його квартири.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили, що вхідні замки на дверях квартири пошкоджень не мають та, ймовірно, були відкриті аналогічним ключем чи іншим схожим для відкривання приладом.

16 червня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками територіального підрозділу встановили, що до крадіжки причетний 38-річний харків'янин.

Зловмисник пояснив, що крадіжку скоїв за допомогою викрадених у потерпілого комплекту ключів від вхідних дверей. Викрадене майно перевозив на автомобілі однієї зі служб таксі міста, після чого продав стороннім особам.

Речові докази встановлені та вилучені.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

На теперішній час поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території інших районів міста Харкова.