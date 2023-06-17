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17.06.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали будинки, які зруйнували окупанти в Харківській області

Окупанти вчергове обстірляли Харківську область, є поранений.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, вночі 17 червня військовослужбовці зс рф обстріляли село Козача Лопань. Попередньо, з міномета. Пошкоджено приватне домоволодіння. 
 
Протягом минулої доби російські військові обстрілювали м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ. Зазнали пошкоджень житлові будинки містян.
 
 
16 червня близько 17:00 окупанти обстріляли село Дворічанське Куп‘янського району: отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.
 
 
За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Слідчо-прокурорські групи задокументували наслідки збройної агресії рф.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харківській області виявили правопорушників.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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