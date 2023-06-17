17.06.2023 11:05 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці показали будинки, які зруйнували окупанти в Харківській області
Окупанти вчергове обстірляли Харківську область, є поранений.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, вночі 17 червня військовослужбовці зс рф обстріляли село Козача Лопань. Попередньо, з міномета. Пошкоджено приватне домоволодіння.
Протягом минулої доби російські військові обстрілювали м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ. Зазнали пошкоджень житлові будинки містян.
16 червня близько 17:00 окупанти обстріляли село Дворічанське Куп‘янського району: отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.
За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідчо-прокурорські групи задокументували наслідки збройної агресії рф.
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