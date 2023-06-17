    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові у неповнолітню дівчинку кинули камінь
17.06.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові у неповнолітню дівчинку кинули камінь

В лікарні 12-річній постраждалій на лобі наложили чотири шви. На даний час з нею все добре.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 червня до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставляння дівчини 2011 року народження з забійною раною лоба.
 
Неповнолітня пояснила, що на території однієї із шкіл Харкова невідомий хлопець кинув в неї цеглиною. 
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки поліцейські встановили, що у постраждалої виник конфлікт з хлопцями через її електросамокат. Один з хлопців підняв камінь та жбурнув в сторону постраждалої. Дівчинка подзвонила матері. Жінка викликала швидку та поліцію. 
 
В лікарні постраждалій наложили чотири шви. На даний час з нею все добре.
 
Працівники поліції встановили хлопців та запросили їх разом з батьками до відділу поліції. Відносно батьків хлопців складені адміністративні протоколи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожими обстрілами пошкоджено будинки у Харківській області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Надзвичайні події У Харкові чоловік викрав із квартири побутову техніку 17.06 Надзвичайні події Поліцейські у Харківській області виявили правопорушників 16.06 Надзвичайні події У Харкові викрито держвиконавця, який пропонував за гроші швидко вирішити «питання»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 