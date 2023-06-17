17.06.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові у неповнолітню дівчинку кинули камінь

В лікарні 12-річній постраждалій на лобі наложили чотири шви. На даний час з нею все добре.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 червня до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставляння дівчини 2011 року народження з забійною раною лоба.

Неповнолітня пояснила, що на території однієї із шкіл Харкова невідомий хлопець кинув в неї цеглиною.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки поліцейські встановили, що у постраждалої виник конфлікт з хлопцями через її електросамокат. Один з хлопців підняв камінь та жбурнув в сторону постраждалої. Дівчинка подзвонила матері. Жінка викликала швидку та поліцію.

В лікарні постраждалій наложили чотири шви. На даний час з нею все добре.

Працівники поліції встановили хлопців та запросили їх разом з батьками до відділу поліції. Відносно батьків хлопців складені адміністративні протоколи.