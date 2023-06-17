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17.06.2023  08:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталися пожежі: є постраждалий

Протягом доби з 16 по 17 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, постраждав чоловік. Подія сталась у м. Ізюм на вул. 24 Серпня, 10. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м.
 
Під час гасіння пожежі самостінйно постраждав чоловік, 1972 року народження, з опіками тіла 4-го ступеню його госпіталізували до Ізюмської центральної лікарні. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
 
Також о 23:45 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у м. Куп’янськ. Горів дах двохповерхового багатоквартирного будинку на площі 50 м.кв. Від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вогонь ліквідовано о 00:35.
 
Загалом рятувальниками за період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 12 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;
  • 5 – для надання допомоги населенню.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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